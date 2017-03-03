С осени на авиарынок Украины выйдет бюджетный европейский оператор. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, через несколько месяцев граждане Украины будут иметь возможность больше путешествовать, а главное дешево и проще. Поскольку не нужно будет добираться, например, в Польшу в тесном автобусе и там пересаживаться на самолет, билет которого стоит 15-20 евро.

«Я надеюсь, что с осени, когда мы завершим успешно переговоры – это буквально еще месяц-второй – и европейский low cost зайдет в Украину, цены будут от 30-40 евро. Украинцы смогут выбирать те маршруты, которые им нравятся», - поделился планами Омелян.

Более того, он сообщил, что такую идею поддерживают большинство участников рынка и даже те, кого называли монополистами, тоже выступают за открытый рынок. Политик уверен, что благодаря такой возможности, больше украинцев смогут летать.

Напомним, в Европарламенте прогнозируют, что Украина получит безвиз в мае-июне.