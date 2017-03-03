также в разделеОбщество
Кабмин выделил деньги семьям погибших и пострадавших на львовской шахте горняков 6
У экс-главы ГУД нашли 1€ миллион, ему сообщено о подозрении 39
В «ДНР» объявили блокаду Киеву 80
Нацсовет закрыл «Радио Вести» 72
Штаб: НВФ сорвали восстановительные работы на ДФС 13
Омелян уволил замглавы «Укравтодора» после видео про откаты 25
Канада поможет Украине с оцифровкой и реставрацией культурного достояния 35
В Канаде предлагают передать Украине летальное оружие 32
Взрыв на шахте «Степная»: в больницах находится 21 горняк 64
Семьям погибших на шахте «Степная» выплатят по 700 тысяч гривен 26
В Конгрессе США предложили выделить Украине $150 миллионов на оборону 29
2 марта. Картина дня 73
Россия не собирается бойкотировать «Евровидение» в Киеве 35
ГПС: На «национализацию» предприятий Донбасса согласились только 15% сотрудников 52
Завтра в Украине – день траура 84
В «Шахтере» подтвердили захват «Донбасс Арены» и базы клуба 44
МВД вводит новые экзаменационные билеты по ПДД 143
Черкасского военного наказали за призывы к смене власти 131

С осени на авиарынок Украины выйдет бюджетный европейский оператор. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, через несколько месяцев граждане Украины будут иметь возможность больше путешествовать, а главное дешево и проще. Поскольку не нужно будет добираться, например, в Польшу в тесном автобусе и там пересаживаться на самолет, билет которого стоит 15-20 евро.

«Я надеюсь, что с осени, когда мы завершим успешно переговоры – это буквально еще месяц-второй – и европейский low cost зайдет в Украину, цены будут от 30-40 евро. Украинцы смогут выбирать те маршруты, которые им нравятся», - поделился планами Омелян.

Более того, он сообщил, что такую идею поддерживают большинство участников рынка и даже те, кого называли монополистами, тоже выступают за открытый рынок. Политик уверен, что благодаря такой возможности, больше украинцев смогут летать.

Напомним, в Европарламенте прогнозируют, что Украина получит безвиз в мае-июне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

92
Теги
Ботинки зимние