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Сегодня, 12 марта, на кладбище в селе Подкамень Львовской области вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибшим полякам.

Об этом сообщается на странице в Facebook сообщества «Варта-1».

«На центральном кресте оставили надпись «Смерть ляхам!», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным группы, 10 марта в Львове на Вулецких холмах вандалы обрисовали памятник польским профессором, которых расстреляли здесь в 1941 году.

«Вандалы забросали красной краской и написали «смерть ляхам» на задней части экспозиции. Администрация отреагировала быстро и хорошо, сразу удалила все надписи с монумента», – сказано в сообщении.
ForUm

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