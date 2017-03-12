Сегодня, 12 марта, на кладбище в селе Подкамень Львовской области вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибшим полякам.
Об этом сообщается на странице в Facebook сообщества «Варта-1».
«На центральном кресте оставили надпись «Смерть ляхам!», – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным группы, 10 марта в Львове на Вулецких холмах вандалы обрисовали памятник польским профессором, которых расстреляли здесь в 1941 году.
«Вандалы забросали красной краской и написали «смерть ляхам» на задней части экспозиции. Администрация отреагировала быстро и хорошо, сразу удалила все надписи с монумента», – сказано в сообщении.
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