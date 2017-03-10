также в разделеМир
СМИ: В Черногории готовят референдум по крымскому сценарию 19
Туск – Польше: Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете 33
В Австралии озеро стало розовым 31
В США расследуют возможную связь Трампа с «Альфа-банком» 14
Суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента 49
Лукашенко грозит России ответными мерами из-за повышения цены на газ 89
Туск переизбран главой Евросовета 50
В Беларуси пока не будут взимать налог с «тунеядцев» 63
Глава МИД Канады заявила, что Россия распространяет фейки о ее семье 49
Трамп определился с послом США в России 87
США официально обвинили РФ в нарушении Договора о сокращении ракет 83
На Мальте обрушилось «Лазурное окно» 482
Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта 52
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него 84
В Кремле подумают о переносе президентских выборов 85
Совет ЕС утвердил усиление контроля на внешних границах Шенгенской зоны 45
КНДР запретила гражданам Малайзии выезжать из страны 61
Путин помиловал россиянку, осужденную за SMS о танках в Грузии 56

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что не будет подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза, потому что решение о переизбрании Туска было принято против воли Польши, пишет Reuters. 

По ее словам, из-за отсутствия подписи польской стороны саммит нельзя будет считать состоявшимся, передает УНИАН.

При этом, как заявили чиновники ЕС, отказ Польши от подписания документа не будет иметь никаких юридических последствий.

Напомним, 9 марта сегодня 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС переизбрали Туска главой Европейского совета на второй срок.

59-летний польский политик, экс-премьер-министр Польши Туск будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года. Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрание.

По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандартов демократии».
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года