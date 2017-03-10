Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что не будет подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза, потому что решение о переизбрании Туска было принято против воли Польши, пишет Reuters.

По ее словам, из-за отсутствия подписи польской стороны саммит нельзя будет считать состоявшимся, передает УНИАН.



При этом, как заявили чиновники ЕС, отказ Польши от подписания документа не будет иметь никаких юридических последствий.

Напомним, 9 марта сегодня 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС переизбрали Туска главой Европейского совета на второй срок.

59-летний польский политик, экс-премьер-министр Польши Туск будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года. Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрание.

По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандартов демократии».

