Главы МИД Германии и России Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом они заявили в Москве по итогам двухсторонних переговоров, сообщает УНИАН.

В частности, Габриэль заявил, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией США, но сейчас там «сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось».

«Что касается восточной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы нормандский формат был форматом, который не только сопровождает, но и следит за реализацией Минска. Мы заинтересованы, чтобы США были не только проинформированы, но и использовали свои возможности влиять на всех, на кого они могут повлиять», - сказал Габриэль.

«Мы хотели бы поддержать наших американских коллег, чтобы они воспользовались своей ролью, своим влиянием», - добавил он.

В свою очередь Лавров заявил, что вовлечение Вашингтона в усилия по выполнению Минских договоренностей было бы весьма полезно.

«Я убежден, что то или иное вовлечения США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению Минских договоренностей было бы весьма и весьма полезным», - сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что практически нет ни одного конфликта, где можно было бы без США обойтись.

Напомним, в феврале министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявлял, что существующий нормандский формат надо сохранить, а также должен быть тесный контакт с США.