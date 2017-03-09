Сборная Украины по футболу опустилась с 30-го на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций. Об сообщает официальный сайт ФИФА.
В мартовском рейтинге команды – 798 баллов.
Сборную Украину, США и Боснии и Герцеговины обошла сборная Сенегала, поднявшаяся с 31-го на 28-е место.
В первой пятерке рейтинга по-прежнему остаются сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Чили и Бельгии. Следующая версия рейтинга будет опубликована 6 апреля.
В феврале сборная находилась на 30-й позиции.
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