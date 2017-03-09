Уголовное производство в отношении отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова уже вышло за рамки юриспруденции и стало политическим. Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

«Показательный урок борьбы с коррупцией не получился. Теперь адвокаты Романа Насирова, о чем они уже заявили, будут обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Потому что подозреваемого то отпускали, то блокировали в здании суда. То признавали, что подозреваемый болен, то не признавали этого», - заявил эксперт.

По словам Карасева, теперь все нарушения со стороны антикоррупционных органов будут «играть против Украины в судах ЕС».

«Говорить о профессиональной работе органов не приходится, поэтому дело переходит исключительно в политическую плоскость», - подчеркнул он.

Напомним, что адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил журналистам после окончания судебного заседания, что защита считает решения суда незаконными и будет отстаивать позицию в судебных инстанциях Украины и Европейского суда по правам человека.

Как сообщалось, народный депутат Борислав Береза написал в своем блоге, что если адвокаты Насирова выиграют европейские суды из-за нарушений, которые были допущены представителями НАБУ, то государству Украина придется финансово компенсировать эти нарушения. В частности, речь шла о нарушениях во время вручения подозрения после 22.00 и содержания подозреваемого в клетке в здании суда.