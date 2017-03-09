В Киеве – туман с ухудшением видимости до 100-200 м, высокая влажность воздуха 95-99%, штиль. Соответствующая информация Укргидрометцентра опубликована на сайте ГосЧС.

В приземном слое по отношению к высоте 500 м наблюдается инверсия – повышение температуры с высотой. Такой комплекс метеорологических факторов способствует накоплению в воздухе у поверхности земли загрязняющих веществ – диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и пыли.

Эти погодные условия будут сохраняться в течение 9-10 марта.

«На территории Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет», - подчеркнули в ГосЧС.

Напомним, туман окутал Киев вечером в среду, 8 марта.