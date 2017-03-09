Причиной метеорологической дымки над Киевом является густой туман и отсутствие ветра, сообщает пресс-служба КГГА.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, ночью и утром 9 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м.

«При этом скорость ветра не превышает 3 метров в секунду, что вызывает так называемую температурную инверсию: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не дает подниматься вверх нижнему слою атмосферы»,- пояснили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Образование метеорологической дымки над столицей является типичным явлением для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями, заявили в управлении. Дымка рассеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

Городская власть обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, а по возможности – не пользоваться частным автотранспортом. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.