Государственный департамент США официально обвинил Российскую Федерацию в нарушении Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД) на фоне обнародованных данных американской разведки о скрытом развертывании в России крылатых ракет.

Соответствующее заявление озвучил в среду во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

«По нашему убеждению, Россия продолжает нарушать свои обязательства в рамках Договора (РСМД)», - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что эта позиция официального Вашингтона была определена еще по итогам прошлого года.

Ранее в среду во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва заявил, что россияне не собираются выполнять достигнутых договоренностей по сокращению стратегических ракет.

В феврале NYT обнародовала данные, согласно которым Россия тайно развернула на своей территории два дивизиона крылатых ракет, запрещенных совместным договором. По информации американской разведки, это крылатые ракеты SSC-X-8. Впоследствии «X» был изъят из отчетов разведки. Это означает, что ракетные системы могут быть готовыми к применению и уже не находятся в стадии разработки.