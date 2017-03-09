также в разделеМир
Трамп определился с послом США в России 66
На Мальте обрушилось «Лазурное окно» 437
Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта 52
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него 82
В Кремле подумают о переносе президентских выборов 69
Совет ЕС утвердил усиление контроля на внешних границах Шенгенской зоны 45
КНДР запретила гражданам Малайзии выезжать из страны 61
Путин помиловал россиянку, осужденную за SMS о танках в Грузии 55
Трамп подписал новый антимиграционный указ 37
Олланд: Нужно сделать все, чтобы не допустить Ле Пен к власти 45
Bloomberg назвал 500 самых богатых людей мира 73
КНДР запустила четыре баллистические ракеты 33
Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы 105
В Сомали за два дня от голода умерли более 100 человек 37
Польша хочет сменить Туска на Сариуша-Вольского во главе ЕС 350
США намерены сократить расходы на поддержку других стран 44
Россия и НАТО провели первые за три года переговоры 110
Der Spiegel поместил на обложку Путина с прической Трампа 50

Государственный департамент США официально обвинил Российскую Федерацию в нарушении Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД) на фоне обнародованных данных американской разведки о скрытом развертывании в России крылатых ракет.

Соответствующее заявление озвучил в среду во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

«По нашему убеждению, Россия продолжает нарушать свои обязательства в рамках Договора (РСМД)», - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что эта позиция официального Вашингтона была определена еще по итогам прошлого года.

Ранее в среду во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва заявил, что россияне не собираются выполнять достигнутых договоренностей по сокращению стратегических ракет.

В феврале NYT обнародовала данные, согласно которым Россия тайно развернула на своей территории два дивизиона крылатых ракет, запрещенных совместным договором. По информации американской разведки, это крылатые ракеты SSC-X-8. Впоследствии «X» был изъят из отчетов разведки. Это означает, что ракетные системы могут быть готовыми к применению и уже не находятся в стадии разработки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года