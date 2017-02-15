Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает контрольный ориентир Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который помог поставить точку в холодной войне. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей администрации.

Как отмечает издание, этот шаг является серьезной проблемой для президента США Трампа, который пообещал улучшить отношения с президентом Владимиром Путиным и добиваться будущих договоренностей относительно оружия.

Представители администрации сообщили, что россияне теперь имеют две дивизии запрещенных крылатых ракет. Одна из них до сих пор находится на испытательном полигоне ракет Капустин Яр на юго-востоке страны. Другая дивизия, по информации собеседника, была перенесена в декабре с этого полигона на оперативную базу «в другом месте в стране».

Американские чиновники предполагают, что речь идет о крылатых ракетах SSC-X-8. Но буква «X» была изъята из текущих отчетов разведки, что указывает на то, что американская разведка называет их находящимися в стадии разработки, сообщает УНИАН.

Каждый ракетный дивизион, как считают американские чиновники, имеет четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Ракета-носитель крылатых ракет, однако, очень напоминает пусковую установку, которая используется для Искандера, системы с ядерными боеголовками малой дальности, что допускается в соответствии с договорами.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита (вступил в силу 1 июня 1988 года).

Участники договора взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это была первая в истории договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений.