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Расстрелянным в Киеве бизнесменом оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев.

Об этом сообщает ТСН.

По данным СМИ, Ряжев был владельцем ресторана «Витрина». В 2006 году у него возник конфликт с арендодателем, который отказался продлевать договор аренды с рестораном.

Ряжев получил четыре огнестрельных ранения, он умер по дороге в больницу.

Напомним, вечером, 8 марта, в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. Мужчина с детьми возвращался домой и уже возле дома неизвестный сделал и их сторону шесть выстрелов, предположительно из пистолета Макарова.   
ForUm

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