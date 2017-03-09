Вечером в среду, 8 марта, в Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Мужчина погиб на месте, детей доставили в больницу.
В ходе осмотра места происшествия предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно – из пистолета Макарова.
На момент приезда правоохранителей установлено, что детей, которые находились в салоне авто, доставили в «Охматдет».
По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом.
Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству.
В результате стрельбы 9-летняя девочка получила огнестрельное ранение руки, 6-летний мальчик – ноги. Их жизни здоровью ничего не угрожает.
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