США дали четко понять, что никаких разменов Украины не может быть, и она имеет фундаментальную важность для Америки.

Об этом по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Голос Америки.

«Мы говорили о контактах, и о том, каким образом мы будем взаимодействовать в ближайшем будущем в сфере противодействия российской агрессии», - рассказал Климкин о содержании разговора с Тиллерсоном.



«Очень четко прозвучал тезис, что не может быть никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов», - обратил внимание министр иностранных дел Украины.

«Вопрос Украины никоим образом не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Климкин.



Он также отметил, что позиция Тиллерсона представляет позицию всего правительства США, включая президента Дональда Трампа.