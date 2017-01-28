Президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

Соответствующие распоряжения содержатся в указе об «экстремальном отборе» иммигрантов, который, по словам Трампа, призван не допустить в страну «радикальных мусульманских террористов», сообщает «Русская служба ВВС».

«Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и я замораживаю въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения [...] позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами», - говорится в тексте указа, опубликованном вскоре после его подписания.

В указе говорится, что США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Также в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году, при этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.