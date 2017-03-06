В мае этого года в Киеве откроют реконструированный велотрек.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, сообщает Укринформ.

«В мае мы открываем велотрек. Это знаковый объект для города Киева. Он находился в запущенном состоянии очень долгое время. На сегодняшний день передан из государственной в коммунальную собственность. Мы его реконструировали и в мае уже его запустим», - сказал Спасибко.

Он также сообщил, что к 1 мая планируется открыть Почтовую площадь. «Там полностью будет осуществлен благоустройство пешеходной зоны. Это будет одна из лучших площадей города, где киевляне будут проводить много времени», - добавил Спасибко.