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В мае этого года в Киеве откроют реконструированный велотрек.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, сообщает Укринформ.

«В мае мы открываем велотрек. Это знаковый объект для города Киева. Он находился в запущенном состоянии очень долгое время. На сегодняшний день передан из государственной в коммунальную собственность. Мы его реконструировали и в мае уже его запустим», - сказал Спасибко.

Он также сообщил, что к 1 мая планируется открыть Почтовую площадь. «Там полностью будет осуществлен благоустройство пешеходной зоны. Это будет одна из лучших площадей города, где киевляне будут проводить много времени», - добавил Спасибко.

 

 
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