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Директор офиса по менеджменту и бюджету Белого дома Мик Малвани сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа будет предлагать сократить расходы на помощь другим странам.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Fox News.

По словам Малвани, ожидается «довольно резкое сокращение» расходов.

«Мы намерены предложить сократить иностранную помощь, и мы намерены предложить потратить эти деньги здесь (в США)», - заявил он.

«Первостепенный посыл довольно прост: меньше потраченных денег за рубежом означает больше денег, потраченных здесь», - отметил Малвани.

Fox News сообщает, что власти США ежегодно тратят 50 млрд долларов на нужды Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.
ForUm

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