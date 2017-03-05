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Количество мирных жителей, погибших и раненных в результате боевых действий на Донбассе в январе-феврале 2017 года, увеличилось вдвое по сравнению с последними двумя месяцами 2016-го. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщает LIGA.net.

«С начала года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждены 111 жертв среди гражданского населения (20 погибших и 91 раненый), по сравнению с 51 жертвой в ноябре-декабре 2016 года. В большинстве случаев причинами были обстрелы из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня», - говорится в документе.

В докладе отмечается, что обстрелы наносят вред жилым домам и системам жизнеобеспечения, в частности электро-, водоснабжению, отоплению, а также школам и медицинским учреждениям.

«Нестабильность достигла своего пика в конце января. После короткого относительного затишья во вторую неделю февраля столкновения вспыхнули с новой силой 16-18 февраля в районе Авдеевка-Ясиноватая. Резкий рост насилия наблюдался и в других горячих точках», - сказано в документе.

По данным УВКПЧ, общее количество погибших мирных жителей с начала войны на Донбассе составляет более 2 тысяч человек, раненых - около 6-7 тысяч. В ООН подчеркивают, что эта статистика основывается на доступных данных, реальное же число жертв может быть больше.
ForUm

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