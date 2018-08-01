На Одесской таможне бесследно пропали 9 арестованных судом контейнеров известного контрабандиста и по совместительству прокурора отдела надзора за таможенными органами ГФС Генпрокуратуры Сергея Сердюка.

Об этом сообщает портал From.ua. Информированный источник из центрального аппарата ГФСУ рассказал изданию, что руку к пропаже контейнеров приложил начальник Отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни Александр Халковский.

В первой половине июня 2018 года, в рамках возбужденного Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФСУ уголовного производства (№32016100110000160), Мирослав Продан дал поручение задержать 61 контейнер с грузами, получателем которых являлось ООО «МЕЛЛВИЛ», которую курирует давний бизнес-партнер начальника ГФСУ, контрабандист уровня Вадима Альперина, Сергей Сердюк.

«Продан предложил Сердюку по-дружески замять скандал и пропустить в Украину его контейнеры за взятку в $1 миллион. После получения первой порции денег, часть контейнеров были успешно растаможены. А вот со второй партией груза вышел досадный казус», - пишет издание.

До того момента, пока Продан не получил вторую часть оговоренной суммы взятки в размере $500 тысяч, должностные лица Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФСУ предприняли ряд процессуальных действий, которые сделали невозможной процедуру растамаживания грузов Сердюка.

На то время, на территорию таможни прибыло 9 из 37 контейнеров ООО «МЕЛЛВИН». В отношении этих грузов были составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

В соответствии с протоколами, в контейнерах SEGU4471311, TCNU1051482, TGBU5467729, YMLU8516379 (декларация UA500060/2018/017417), находились сельскохозяйственные машины на сумму 3 162 462 грн.

Еще одна партия сельхозтехники на 1 580 314 грн размещалась в контейнерах YMLU8899431 и CAIU8888081 (декларация UA500060/2018/017423)

Велозапчасти на сумму 334 605 грн находились в контейнере ZCSU8573267 (декларация UA500060/2018/017399)

Контейнер TCLU5899509 (декларация UA500060/2018/017444), был заполнен велосипедами стоимостью 400 134 грн.

Аналогичный товар находился и в контейнере GLDU7670155 (декларация UA500060/2018/017508).

«Кроме того, 15 июня 2018 года, Шевченковский районный суд Киева арестовал не только эти 9 контейнеров, но и другие 28, которые еще не прибыли в Одессу. Обеспокоенный такими обстоятельствами Сердюк платит Продану вторую часть взятки, и последний поручает своему давнему должнику Александру Халковскому отыграть ситуацию обратно. Вместо того, чтобы в соответствии с законом, передать арестованную контрабанду под охрану на таможенные склады, товар возвращается Сердюку и попадает на «7 километр». На склады доехали только документы. А когда афера вскрылась, Халковскому ничего не осталось, как разыграть кражу», - утверждает источник издания.

На данный момент ГФСУ проводит проверку, которая должна установить причины инцидента. Журналисты следят за тем, с каким рвением и усердием Александр Халковский будет искать пропавшие со складов контейнеры.