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Национальное антикоррупционное бюро возбудило более 30 уголовных производств по данным электронных деклараций чиновников. Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Мы фактически сейчас вручную их проверяем. Мы возбудили более 30 уголовных производств», - заявил Сытник, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в НАБУ хотели бы больше помощи со стороны Национального агентства по вопросам противодействия коррупции при анализе деклараций.

«Я знаю, там только утвердили это порядок (проверки электронной декларации. - Ред.), Хотя бы дайте нам доступ к этим деклараций», - сказал руководитель НАБУ.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен внести в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов, которых подозревают в неуплате налогов.

По его словам, Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов этими депутатами, проанализировав их электронные декларации.
ForUm

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