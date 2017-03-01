Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае. Об этом говорится в письме парламентария, сообщает РИА Новости.

В своем обращении Милонов пишет, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». По словам депутата, в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм».

«В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война — в то время, пока «золотая» киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной Рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты», — говорится в письме.

Парламентарий напомнил также, что российские мужчины не могут свободно посещать Украину, бизнес подвергается «дискриминационным притеснениям», а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

«Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», — отметил Милонов, призвав Эрнста проявить «патриотизм и гражданскую бдительность».

Депутат призвал Эрнста не отправлять российских артистов на «Евровидение-2017» и отказаться от трансляции конкурса.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.