также в разделеЭкономика
Кабмин решил планировать бюджеты на три и более лет
Госстат: В 2016 году в Украине замедлилась инфляция 11
ЕС отменил пошлину на украинские стальные канаты, действовавшую 19 лет 20
Гройсман переживает, что цены могут «съесть» зарплаты украинцев 127
Кабмин ввел новые соцнормативы, чтобы экономить на получателях субсидий 90
Гройсман: Украина экономически поднимается с колен 34
Гройсман анонсировал проведение пенсионной реформы в этом году 344
В офисе «Укргаздобычи» проходят обыски 29
Рева: От массового закрытия ФЛП бюджет ничего не потерял 30
Все решения по «Укрзализныце» теперь будет принимать Кабмин 106
На финансовом рынке Украины остается пять проблемных банков 114
Насалик: Украина не закупает уголь из зоны АТО по цене Ротердам+ 90
Кабмин снизил соцнормативы на тепло, газ и электроэнергию 959
В Украине могут начаться веерные отключения электричества из-за блокады Донбасса 200
НБУ прогнозирует стабильность курса гривни в 2017 году 43
Убыток банковской системы Украины в 2016 году стал самым большим в истории 82
Украина проиграла арбитраж британкой фирме на $12 миллионов 227
Международные резервы НБУ сократились до $15,4 миллиарда 87

Инфляция в январе текущего года составила 1,1%.

Об этом заявил во время заседания правительства председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Хочу сделать акцент на следующих убедительных показателях достижения экономикой Украины макроэкономической стабилизации и начала восстановления экономического роста. Об этом свидетельствуют, в частности, и первые статистические данные за 2017 год. Так, инфляция в январе составила 1,1%, что даже ниже среднего уровня этого показателя для января за последние 10 лет», - сказал он.

Напомним, в январе Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние