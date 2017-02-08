Инфляция в январе текущего года составила 1,1%.

Об этом заявил во время заседания правительства председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Хочу сделать акцент на следующих убедительных показателях достижения экономикой Украины макроэкономической стабилизации и начала восстановления экономического роста. Об этом свидетельствуют, в частности, и первые статистические данные за 2017 год. Так, инфляция в январе составила 1,1%, что даже ниже среднего уровня этого показателя для января за последние 10 лет», - сказал он.

Напомним, в январе Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.