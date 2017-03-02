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Депутаты Европарламента проголосовали за лишение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен парламентского иммунитета из-за публикации в «Твиттере» фотографий с изображением жестокого насилия, творимого боевиками группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Следственные органы Франции начали расследование в отношении Ле Пен после того как в декабре 2015 года она разместила в своем микроблоге три снимка, на которых боевики ИГ убивают заложников, среди которых – американский журналист Джеймс Фоули.

Парламентский иммунитет Ле Пен гарантировал ей защиту от уголовного преследования, однако решение парламентариев означает, что теперь против нее можно возбуждать уголовные дела.

Согласно французскому законодательству, публикация подобных снимков может караться тюремным сроком до трех лет или штрафом в размере 75 тыс. евро.

Марин Ле Пен, возглавляющая крайне правую партию «Национальный фронт», считается одним из фаворитов предвыборной гонки.

Ле Пен обещает, что в случае победы на президентских выборах сократит взаимодействие с органами Евросоюза и попытается выйти из еврозоны, вернув своей стране франк в качестве национальной валюты.

Первый тур выборов президента Франции запланирован на 23 апреля.
ForUm

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