Обвиняемого в убийстве своего напарника пенсионера из Запорожья Заура Пруидзе оставили под домашним арестом.

Об этом в эксклюзивном комментарии ForUm’у сообщила основатель ПО БФ «Маленькие сердца» Юлия Петренко.

По ее словам, утром у здания запорожского Апелляционного суда прошел пикет зоозащитников из разных городов Украины в поддержку Заура Пруидзе. Всего собралось около ста человек, сообщила Петренко.

«Мера пресечения «взятие под стражу» отклонена судом», - сказала она.

По ее словам, Пруидзе пока будет находиться под домашним арестом.

Его адвокат, отметила Петренко, намерен подавать иск относительно переквалификации дела со ст. 115 УКУ «покушении на умышленное убийство» на «самооборону».

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве своего напарника, с которым он работал на одном из СТО г. Запорожье. Конфликт между ними завязался из-за того, что коллега Пруидзе якобы издевался над собаками.