Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями, заявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Мы достигли письменного соглашения, что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа», - заявил Шифф в эфире телеканала MSNBC.

«Разведкомитет много лет расследовал действия российских властей и предупреждал о враждебных действиях путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях», - приводятся на сайте комитета слова его председателя, республиканца Девина Нуньеса.

Нуньес, который входил в переходный штаб Трампа, заявил, что комитет будет вести расследования во всех вышеперечисленных областях, в том числе рассмотрит и вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы: была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников; включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США; как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем; какие утечки секретной информации могли произойти.

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.

Ранее в отставку вынужден был уйти советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.