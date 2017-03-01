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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну оперативно начать сезон восстановления поврежденных дорог и строительства новых в стране. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, он заявил на заседании Кабмина.

«Владимир Владимирович, 1 марта. Я в прошлом году давал поручение, чтобы вы быстро подготовились к новому сезону. Фактически, сегодня для начала сезона все есть. Единственное, надо организационно правильно работать – «Укравтодор», министерство - чтобы быстро выходить на дороги и работать», - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в Украине, «как правило, со снегом сходит асфальт», поэтому нужно, чтобы эта задача начала очень быстро решаться.

«Думаю, что раз в несколько недель в правительстве совместно с руководством «Укравтодора» будете отчитываться, что удалось сделать для того, чтобы украинцам было известно, какой наш главный план», - сказал Гройсман.

«Для меня украинские дороги и их строительство является приоритетом. Мы обеспечим необходимое финансирование, ваша задача - прозрачность и эффективность управления этим процессом. Эта задача и руководства Укравтодора», - подытожил премьер.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине 95% дорог находятся в непригодном состоянии.
ForUm

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