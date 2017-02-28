В Украине 95% дорог находятся в непригодном состоянии. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Он подчеркнул, что он также ездит по украинским дорогам и разделяет возмущение людей. «Я сам езжу по нашим дорогам, я понимаю, и более того - разделяю возмущение людей. Но я хочу напомнить, что 95% украинских дорог в непригодном состоянии. И за зиму они не превратились в европейские автобаны. Тем не менее, мы будем восстанавливать автодороги по всей Украине, в этом году и вопросы контроля качества работ – вопрос номер один», – отметил Омелян.

Министр заявил, что в 2016 году было отремонтировано рекордная за последние несколько лет протяженность дорог, но вместе с тем это лишь 1% от потребности.

Напомним, ранее руководитель «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что в Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов – аварийные.