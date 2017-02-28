также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 32
Руководители завода в Харькове вымогали взятку в 1,5 миллиона 29
Корчак в феврале получила надбавку в 40 тысяч за интенсивность труда 23
Каша с червями: Минобороны проверит, чем кормят военных на Львовщине 22
В Тернополе нашли подземные туннели и катакомбную церковь 36
СБУ перехватила разговоры Захарченко о блокаде ОРДЛО 303
Трепак: В СБУ зачистили всех, кто занимался «бриллиантовыми прокурорами» 26
Порошенко наградил 61 бойца АТО, 17 из них – посмертно 11
Котенко: В «списке Савченко» могут быть информаторы НВФ 18
В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса 193
Суд забрал у сына Пшонки 15 тысяч гектаров угодий под Киевом 20
Геращенко: Россия де-факто национализировала предприятия в «Л/ДНР» 74
Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия 37
Люстрированный Терещук выиграл конкурс на должность замглавы Одесской ОГА 27
«Блокадники» сообщают о троих пострадавших при попытке штурма 43
Украинец пытался переправить сигареты в Словакию на гексакоптере 39
СБУ: Рубан указал, что едет в «ДНР» присмотреть за квартирой тещи 35
НВФ заблокировали «Донбасс Арену» 168

В Украине 95% дорог находятся в непригодном состоянии. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Он подчеркнул, что он также ездит по украинским дорогам и разделяет возмущение людей. «Я сам езжу по нашим дорогам, я понимаю, и более того - разделяю возмущение людей. Но я хочу напомнить, что 95% украинских дорог в непригодном состоянии. И за зиму они не превратились в европейские автобаны. Тем не менее, мы будем восстанавливать автодороги по всей Украине, в этом году и вопросы контроля качества работ – вопрос номер один», – отметил Омелян.

Министр заявил, что в 2016 году было отремонтировано рекордная за последние несколько лет протяженность дорог, но вместе с тем это лишь 1% от потребности.

Напомним, ранее руководитель «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что в Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов – аварийные. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Ботинки зимние