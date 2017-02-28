Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры главы «ДНР» Александра Захарченко с начальником «управления внутренней и внешней политики» администрации Дмитрием Трапезниковым, доказывающие истинные намерения НВФ по использованию торговой блокады ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Переговоры показывают, что верхушка террористической организации «ДНР» на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих «ультиматумов» украинской власти», - заявили в СБУ.

По данным спецслужбы, НВФ планируют, по указанию российских кураторов, использовать эту ситуацию для так называемой «национализации» предприятий, которые остались на временно оккупированных территориях.

Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.