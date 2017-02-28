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Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Билозир отрицает информацию о ее поездках в Москву.

Об этом она написала в Facebook в ответ на публикацию председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, членом фракции «Народный фронт» Викторией Сюмар списка народных депутатов, которые регулярно посещают Москву.

«Официально заявляю, что манипулятивная информация о том, что в течение 2015-2016 годов я посещала Москву, не соответствует действительности. Более того, последний раз я была в Москве более 10 лет назад», - отметила нардеп.

Билозир добавила, что в октябре 2015 года она летела через Минск транзитным рейсом в Берлин.

Также она предоставила фотокопию соответствующих отметок паспортного контроля.
ForUm

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