Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, член фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар опубликовала список народных депутатов, которые регулярно посещают Москву в условиях войны с Россией. Об этом она написала в Facebook.

«Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошедших года – года войны с Россией – летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины», - сказала она.

Сюмар подчеркнула, что «часть людей летает реально в Минск – например, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали)».

«Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие вовсе не на переговоры в минском формате летали. Скорее – это «московский формат» псевдоукраинской политики. Это ответ пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы», - резюмировала она.