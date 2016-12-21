В Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов – аварийные. Об этом во время заседания Кабмина заявил руководитель «Укравтодора» Славомир Новак

«97% дорог в плохом состоянии, из 17 тыс. мостов более 50% аварийные», - сообщил он.

Из бюджета на этот год было использовано более 8 млрд грн на ремонт дорог.

«Чемпион по бездарности - это 2005-2010 годы, когда средства на дороги просто крали», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает 112 Украина.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в бюджете-2017 предусмотрено финансирование дорожного хозяйства в размере 35 млрд гривен.