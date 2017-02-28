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Аварийных мостов в Киеве нет, ограниченно годными для эксплуатации являются 10 сооружений, заявил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев во время брифинга на Шулявском путепроводе.

«По состоянию на сегодня аварийных мостов в Киеве нет, а ограниченно годными для эксплуатации являются 10 сооружений», - приводит слова чиновника пресс-служба КГГА.

Густелев  отметил, что весной будет проведен обзор путепроводов и мостов Киева с привлечением экспертов.

«Вчера мы получили от мэра задачи дополнительно тщательно проверить все искусственные сооружения (путепроводы и мосты) в Киеве. Это 170 объектов. Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатации. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций», - подчеркнул он.

Что касается ограниченно годных объектов, директор «Киевавтодора» отметил, что относительно этих объектов есть экспертные выводы, согласно которым проводятся необходимые работы.

«Один из объектов – мост на проспекте Науки, где продолжается реконструкция, начатая в 2016 году», - отметил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

28 февраля движение по путепроводу частично возобновили.  
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