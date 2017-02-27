Впервые в истории «Евровидения» в этом году песенный конкурс в Киеве будут вести трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Как сообщается на сайте телеканала UА:Первый, ведущих выбирали путем сложного конкурса в несколько этапов. Кроме опыта ведения телевизионных шоу в прямом эфире, претенденты должны были продемонстрировать владение английским языком, чувство юмора, уверенность, артистизм и разнообразные таланты.

«Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук - остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать - концерты Евровидения-2017 будут неожиданными, интересными и запомнятся зрителям надолго», - прокомментировал избрание новой команды заместитель руководителя ПАО «НОТУ» Павел Грицак.

Тимур Мирошниченко - эксперт «Евровидения», ведущий UA:Перши». Он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел детское «Евровидение» в Киеве в 2009 и 2013 годах. Ему выпала роль быть ведущим грин-рума, где исполнители будут ждать результатов конкурса. Мирошниченко будет показывать зрителям эмоции участников и напряжение от ожидания. «Евровидение для меня - это намного больше, чем просто шоу. Это значительная часть моей жизни! Это моя международная семья», - поделился впечатлениями он.

Владимир Остапчук и Александр Скичко имеют многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров. Они - яркие телевизионные персонажи, которые могут похвастаться многими талантами, отличным чувством юмора и свободным владением английским языком.

Скичко - пародист и профессиональный певец. Узнав о своей победе в конкурсе, он отметил, что для него вести Евровидение в Украине - это большая честь и серьезный вызов.

Остапчук профессионально занимался танцами и играет на аккордеоне. О своем участии в шоу говорит: «Я взволнован, что получил возможность вести такое большое мероприятие. Это серьезный кусок работы, но я уверен, что это будет очень весело».

Остапчук и Скичко будут вести все шоу песенного конкурса: репетиции, полуфиналы и финал. Кроме этого, организационный комитет активно будет привлекать ведущих к подготовке «Евровидения-2017».

«Мы не ставили целью искать такую комбинацию ведущих, но когда увидели их таланты, решили, что было бы чудесно, если бы трое ребят вели шоу. Александр, Владимир и Тимур преисполнены энтузиазма и мы уже начали работать над подготовкой к проведению песенного конкурса», - отметил шоу-продюсер «Евровидения-2017» Стюарт Барлоу.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.