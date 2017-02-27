Православные и греко-католики с понедельника, 27 февраля, начали Великий пост – самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Великий пост завершится празднованием Пасхи 16 апреля.

Длительность Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней. Пост или говение – это отказ не только от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и увеселений.

Великий пост, называемый еще Святой четыредесятницей, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь. Цель поста достаточно проста – подготовить человека к празднованию самого значимого праздника в году – Пасхи.

В течение всего поста верующий должен полностью отказаться от таких продуктов, как мясо (говядина, свинина, птица), молоко, сыр, масло, сметана, яйца, жир.

Не придерживаться поста могут люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие. При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.

По материалам: 112 Украина.