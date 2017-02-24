Генеральная прокуратура заявляет, что в 2014 году Министерство внутренних дел закупило у России спецсредства для разгона активистов Майдана на основании рапорта бывшего тогда начальником департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 14 февраля, сообщают Украинские новости.

Согласно ему, Генпрокуратура установила, что в январе-феврале 2014 года из России в МВД Украины были поставлены специальные средства, а именно ручные аэрозольные гранаты повышенной мощности и безопасности РГР («Рулет ВВ»), ручные аэрозольные гранаты РГ 60АЗ («Дрейф2»), ручные гранаты белого дыма РДГ-2б, гранаты стационарной установки «Пламя М», ручные светошумовые гранаты «Факел С», ручные светошумовые гранаты «Заря 2».

Спецсредства были поставлены при отсутствии запросов об оказании содействия, предусмотренных соглашением о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел РФ и при отсутствии оснований для уплаты 1,2 млн гривен за таможенное оформление поставленных Россией спецсредств.

Следствием установлено, что основанием для организации снабжения стали организационно-распорядительные документ-рапорты, письма-резолюции, и распределения специальных средств, утвержденные руководством МВД Украины, в том числе и рапорт от имени начальника департамента общественной безопасности, генерал-лейтенанта милиции Алексея Крикуна от 24 января 2014 года.

В связи с этим Генпрокуратура попросила суд разрешить изъятие в МВД всех необходимых для следствия документов.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил изъять рапорт от имени начальника департамента Крикуна о приобретении специальных средств с письмом-резолюцией заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, письмом-резолюцией заместителя начальника управления ресурсного обеспечения департамента материального обеспечения МВД Станислава Крысина.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обвинительные акты по 220 гражданам, проходящим по производствам, связанным с событиями Революции Достоинства, направлены в суд.