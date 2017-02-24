На полигоне в Житомирской области в результате разрыва гранаты РПГ-22 погиб военный. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Установлено, что 24 февраля на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры вместе с экспертами для проведения первоочередных следственных действий - осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов для проведения следствия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода).