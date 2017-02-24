Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Платинум Банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ПАО «Платинум Банк» относится к категории неплатежеспособных с 10 января 2017 года в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Как информировал НБУ, 97% всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.