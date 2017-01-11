Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«По результатам диагностического обследования ПАО «Платинум Банк», проведенного в первой половине 2016 года, в июне был утвержден необходимый объем докапитализации. Согласно обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года», - отмечается в сообщении.



ПАО «Платинум Банк» подало в Нацбанк план реструктуризации. В течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам.



«Однако по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление НБУ приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных», - пояснили в пресс-службе.



В НБУ заверили, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.



По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами – владельцами существенного участия в ПАО «Платинум Банк» является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка. Национальный банк признал Гуртового и Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении.

Структура собственности банка признана НБУ непрозрачной в июне 2016 года. В августе Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. На сегодня Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации Национального банка, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в ПАО «Платинум Банк».

Согласно статье 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», существенное участие – это, в том числе и независимая от формального владения возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица.

