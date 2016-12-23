Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом «Боярышник». В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.