также в разделеМир
В США объяснили слова Трампа о ядерном потенциале 10
«Историческая часть России»: Минск возмущен заявлениями российского ученого 54
Трамп выступил за расширение ядерного арсенала США 54
Рождественскую ярмарку в Берлине открыли после теракта 17
Путин: Россия сильнее любого агрессора 75
В Москве на улице умер внук Сталина 498
В Турции освободили из-под ареста родственников убийцы посла РФ 73
Число жертв отравления «Боярышником» в России выросло до 71 72
В московском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 134
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег 462
Ответственность за убийство посла РФ взяли на себя сирийские повстанцы 67
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 13 человек 33
Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике возросло 49
СМИ: У Трампа не включили Россию в список главных угроз США 101
По делу о «Боярышнике» в России арестованы 11 человек 160
ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине 91
Власти Турции связали убийство посла РФ с Гюленом 100
Жертвами взрыва на рынке фейерверков в Мексике стали 29 человек 47

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом «Боярышник». В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние