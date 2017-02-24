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Летом в Киеве планируют начать ремонтные работы на Воздухофлотском путепроводе, улицах Телиги, Довженко, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе. Об этом в эфире 5 канала заявил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

«В летний период мы начнем такие масштабные проекты, как Воздухофлотский путепровод, ул. Телиги, ул. Довженко, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро», - рассказал он.

Директор «Киевавтодора» отметил, что продолжатся работы по капитальному ремонту Одесского путепровода и путепровода на проспекте Науки, на ул. Луговой, ул. Набережно-Корчеватской, ул. 9 мая, ул. Трублаини и других, которые начались в прошлом году.

«Также активно будут проходить ремонтные работы в зоне проведения Евровидения. Это Русановская набережная, ул. Раисы Окипной, ул. Митрополита Андрея Шептицкого», - уточнил чиновник.

«У нас в геометрической прогрессии растет количество и качество отремонтированных дорог. Если тенденция сохранится, то 5-7 лет надо для того, чтобы привести киевские дороги до уровня европейских», - отметил руководитель «Киевавтодора».

 
ForUm

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