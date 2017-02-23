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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ останется под стражей по запросу венской прокуратуры.

Как сообщает DW, прокуратура попросила продлить содержание под стражей из-за запроса США на экстрадицию миллиардера.

Фирташ будет находиться под стражей до вынесения Земельным судом Вены по уголовным делам вердикта по содержанию под стражей по делу о возможной выдаче его США. Это решение суда ожидается в пятницу, 24 февраля.

Ранее 23 февраля суд отказался брать Фирташа под стражу по делу об экстрадиционном аресте по запросу Испании. Для предупреждения побега бизнесмен будет вынужден регулярно сообщать о месте своего пребывания и сдать загранпаспорт.

 
ForUm

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