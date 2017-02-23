Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.
Об этом в комментарии журналистам заявила нардеп от БПП Ольга Червакова.
«Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное - не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко», - заявила Червакова, сообщает 112 Украина.
Напомним, в Одессе неизвестными похищен народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.
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