Народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец заявляет, что его исчезнувший коллега Алексей Гончаренко вчера вечером выехал в Одессу на срочную встречу. Об этом он написал в Facebook.

«Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. Он говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале его нет... Близкие и родные не знают о его месте нахождения. Телефон не отвечает ... Прокуратура имеет больше информации, подтверждающей, что, скорее всего, версия – похищение», - отметил он.

Напомним, в Одессе неизвестными похищен народный депутат, заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.