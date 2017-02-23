Фракция «Блока Петра Порошенко» просит создать специальный штаб в связи с похищением нардепа от БПП Алексея Гончаренко. Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил глава фракции БПП Игорь Грынив.

«Я только что разговаривал с прокурором области. Я хотел бы обратиться к руководству правоохранительных органов о срочном создании специального штаба по такой ситуации», - заявил Грынив, сообщает 112 Украина.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий попросил оформить секретариат Рады это как протокольное поручение.

«Коллеги, я поддерживаю требование председателя фракции Игоря Грынива и считаю, что правоохранительные органы должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы эта ситуация была решена. Прошу оформить это как обращение от председателя ВР, от парламента», - заявил спикер.

Напомним, в Одессе неизвестными похищен народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.