также в разделеПолитика
Автору плана «об аренде Крыма» пообещали жесткий разговор в Раде 11
Умер постпред России в ООН Чуркин 107
ГПУ получила доступ к данным о телефонных разговорах Новинского 11
ЕС не будет пускать к себе с документами ОРДЛО 23
Лавров прокомментировал план по «аренде Крыма» 93
Радикальная партия исключила Артеменко из фракции 83
МИД Германии: Россия нарушила «Минск», признав паспорта ОРДЛО 36
Порошенко: Украина срочно нуждается в мощном оборонительном оружии 90
Руководство страны приняло участие в панихиде по Героям Небесной Сотни 30
Не прошло и двух лет: Порошенко назначил посла в Беларуси 54
У Путина назвали причину признания паспортов «Л/ДНР» 116
Кубив сравнил организаторов блокады со Сталиным 35
США призывают Россию к выполнению «Минска» 60
Порошенко: Путин создает на Донбассе Алеппо 129
«Емеляленд какой-то»: Журналисты опубликовали фото имения Бойко под Киевом 424
Грынив: Блокада Донбасса грозит гуманитарным кризисом сотням городов 74
Луценко отчитался по расследованию дел Майдана 31
Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат 217

Президент Петр Порошенко во время встречи с семьями Героев Небесной Сотни призвал депутатов поддержать изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Единая и общая наша позиция – обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, поскольку 15 апреля истекает действие закона, и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настоятельна просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд», - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность этого суда над Януковичем. «Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, потому что суд устанавливает вину, а парламент лишь дает политическую оценку», - отметил Президент.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия. Он пообещал, что после того, как этот законопроект будет принят, обвинение Януковича в государственной измене в течение десяти дней будет передано в суд.

«Уверен, что мы можем в этом году передать в суд обвинение в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и последующим действиям», - сказал генпрокурор.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

В ГПУ 1 февраля сообщили, что защитники Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Ботинки зимние