Президент Петр Порошенко во время встречи с семьями Героев Небесной Сотни призвал депутатов поддержать изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Единая и общая наша позиция – обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, поскольку 15 апреля истекает действие закона, и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настоятельна просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд», - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность этого суда над Януковичем. «Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, потому что суд устанавливает вину, а парламент лишь дает политическую оценку», - отметил Президент.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия. Он пообещал, что после того, как этот законопроект будет принят, обвинение Януковича в государственной измене в течение десяти дней будет передано в суд.

«Уверен, что мы можем в этом году передать в суд обвинение в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и последующим действиям», - сказал генпрокурор.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

В ГПУ 1 февраля сообщили, что защитники Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования.