Американская сторона должна четко придерживаться имеющихся обязательств и доводить информацию о причинах смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина исключительно по официальным источникам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам, - указала дипломат - Это обязательство, которое имеется у американской стороны».

По ее словам, подобные утечки в СМИ, мягко говоря, не украшают американскую сторону.

«Исходя из этого в том числе, американская сторона будет четко придерживаться имеющихся у нее обязательств, и мы больше не будем узнавать о деталях экспертизы из непроверенных источников, бульварной прессы или даже уважаемых изданий, которые оперируют информацией в виде утечек, - подчеркнула дипломат. - Это недостойно и подрывает доверие к СМИ».

Напомним, Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия.

По данным СМИ, постпред РФ при ООН умер из-за проблем с сердцем.