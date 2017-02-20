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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник утром в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем. 

Чуркину стало плохо около 09:30 в здании диппредставительства РФ, он был без сознания, когда прибыли медработники, сообщает УНИАН со ссылкой на New York Post.

По информации издания, ему сделали искусственное дыхание и доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка в тяжелом состоянии. О его смерти сообщили в 10:55 утра по местному времени.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля.  

 
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