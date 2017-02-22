Россия намерена завершить развертывание в этом году трех дивизий на границе с Украиной. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Рассчитываем в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Шойгу, продолжается активная работа по «защите» Курил. «Там у нас в этом году также должна разместиться дивизия», - отметил он.

Как известно, возле границы с Украиной штабы данных соединений дислоцируются в г. Ельня (Смоленская область), г. Богучар (Воронежская область), а также в г. Новочеркасск и пос. Кадамовский (Ростовская область).

В частности, в Ельне разворачивается новая мотострелковая дивизия в районе военного городка (микрорайон Кутузовский) бывшей 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. В Богучаре будет восстановлена ранее дислоцировавшаяся там 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова добровольческая дивизия имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. До границы Украины 100 км.

В районе Кадамовского и Новочеркасска будет развернута 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова второй степени мотострелковая дивизия. До границы Украины 150 км.

Кроме того, из Центрального военного округа в Западный военный округ также передислоцируются 2 мотострелковые бригады. 23-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в н.п. Валуйки Белгородской области - в 25 км от границы Украины.

28-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в городе Клинцы Брянской области - в 45 км от границы Украины. Обе бригады так же войдут в состав 20-й общевойсковой армии ЗВО.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.

По его словам, в непосредственной близости к границам Украины развернуты подразделения российских вооруженных сил численностью до 50 тыс. лиц.