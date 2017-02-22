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Украина оценивает ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в $100 млрд. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. По Донбассу оценки пока нет - чтобы сделать ее, туда нужен доступ. Мы же не знаем, где какие инфраструктурные потери», - сказал он.

По его словам, в международных судах находятся два крупных исковых кейса: один о нарушении конвенции по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций: запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.

Ранее Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

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