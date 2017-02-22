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Президент Петр Порошенко положительно оценивает развитие сотрудничества украинских властей с новой администрацией Соединенных Штатов Америки. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил на оперативном заседании руководящего состава ВСУ.

«Сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией», - сказал он.

Президент отметил, что в последнее время имел ряд контактов с представителями власти США. В частности, в Мюнхене состоялась «очень важная встреча» с вице-президентом США Майком Пенсом, а также телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Также было два очень эффективных разговора с президентом США Дональдом Трампом», - добавил Порошенко.

В то же время Глава государства выразил разочарование тем, что ряд украинских политиков «плетет интриги и пытается помешать отечественной дипломатии, которая работает над углублением украинско-американского партнерства».

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина и вопрос Крыма остаются среди главных приоритетов для новой администрации США.
ForUm

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