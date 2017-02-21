Служба безопасности Украины разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил глава службы Василий Грицак.

«Спецслужбы РФ и так называемая пятая колонна создали ряд проектов. Они называются Общественный совет Днепропетровска, Социальное Запорожье, Одесса за Порто-франко, Харьковская Слобожанщина. Они продвигаются по нескольким направлениям на уровне отдельных регионов через народных избранников разных уровней. Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы с обращениями к Верховной Раде, Президенту Украины, создавая иллюзию массовой поддержки», - сказал он, сообщает LIGA.net.

«СБУ совместно с ГПУ отмечена противоправная деятельность... Так, руководителем первой группы является бывший помощник министра образования Украины Табачника Кузьменко А.В., получивший задание и финансирование от российских спецслужб. Координатор в регионах – бывший член Украинского выбора Золотарев», - сказал глава СБУ.

По словам Грицака, с начала 2015 года РФ начала финансировать политическую активность на территории Украины, одной из целей которой является скрытая федерализация.

Напомним, ранее Гриак заявил, что спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине.