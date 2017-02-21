также в разделеПолитика
ВАСУ отказался вернуть неприкосновенность Онищенко 7
СБ ООН по предложению Украины почтил минутой молчания Чуркина 47
В Вене задержали Фирташа 46
СБУ: Спецслужбы РФ лоббируют законопроекты о статусе русского языка 11
Луценко: Помощники ряда нардепов участвовали в финансируемых РФ акциях 27
Луценко не исключил, что будет просить о снятии с Артеменко неприкосновенности 15
Парубий призвал нардепов не прогуливать заседания и пригрозил перевыборами 26
СБУ: Спецслужбы РФ раздувают протестную активность в Украине 87
Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США 103
Против автора плана по аренде Крыма возбудили дело 102
Порошенко требует наказать Россию за признание паспортов ОРДЛО 272
МИД Украины отрицает блокирование заявления СБ ООН о смерти Чуркина 210
Гройсман об энергетической блокаде: Мы и этот кризис выдержим 74
В РФ заявили, что Украина заблокировала заявление в СБ ООН по Чуркину 846
Рада лишила мандата николаевского губернатора 107
Парубий объявил об исключении Артеменко из фракции РПЛ 60
ВР сделала шаг к признанию майдановцев участниками боевых действий 46
Автор плана «об аренде Крыма» не собирается сдавать мандат 48

Служба безопасности Украины разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил глава службы Василий Грицак.

«Спецслужбы РФ и так называемая пятая колонна создали ряд проектов. Они называются Общественный совет Днепропетровска, Социальное Запорожье, Одесса за Порто-франко, Харьковская Слобожанщина. Они продвигаются по нескольким направлениям на уровне отдельных регионов через народных избранников разных уровней. Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы с обращениями к Верховной Раде, Президенту Украины, создавая иллюзию массовой поддержки», - сказал он, сообщает LIGA.net.

«СБУ совместно с ГПУ отмечена противоправная деятельность... Так, руководителем первой группы является бывший помощник министра образования Украины Табачника Кузьменко А.В., получивший задание и финансирование от российских спецслужб. Координатор в регионах – бывший член Украинского выбора Золотарев», - сказал глава СБУ.

По словам Грицака, с начала 2015 года РФ начала финансировать политическую активность на территории Украины, одной из целей которой является скрытая федерализация.

Напомним, ранее Гриак заявил, что спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги
Ботинки зимние